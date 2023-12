3. DM-Finale im Skaterhockey Showdown um den Meistertitel

In Krefeld, da ist sich Otten sicher, dürfte noch mal ordentlich Arbeit auf den in der Kabine nur „Ritchie“ genannten Topkeeper zukommen, erwartet er doch eine enorm spannende Begegnung zwischen den beiden bestens Teams der Liga: „Schaut man auf die letzte Partie, die wir nur knapp mit 7:6 gewinnen konnten, dann waren wir größtenteils überlegen, machten allerdings zu viele Fehler im Spielaufbau und mussten so unnötige Gegentreffer verdauen. In Krefeld eine Woche zuvor war es ähnlich, und daher geht es in erster Linie darum, einfach und klar strukturiert zu agieren und wenig Fehler zu machen.“ Für den Vorsitzenden steht indes fest: „Begleitet von einer ordentlichen Fanschar fahren wir guten Mutes nach Krefeld und werden wieder alles geben, um die sechste Meisterschaft einzutüten.“