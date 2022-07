Skaterhockey : Schwere Auswärtsaufgabe für die Crash Eagles Kaarst

Ist mit den Eagles in Augsburg im Einsatz: Coach Marcus Drücker. Foto: Eagles

Kaarst Die Crash Eagles steigen Samstag in den Bus Richtung Bayern und treten beim heimstarken TV Augsburg an. Der Kontrahent holte 16 seiner bisher 25 Saisonpunkte in der TVA-Arena.

(nokn) Im TV Augsburg wartet am Samstag in der Skaterhockey-Bundesliga ein anspruchsvoller Gegner auf die Crash Eagles Kaarst. „Augsburg ist zu Hause stark“, meint Trainer Marcus Drücker.

Die Augsburger Heimstärke spiegelt sich auch in den Zahlen wider. Die Fuggerstädter holten 16 ihrer bisher 25 Saisonpunkte in der heimischen TVA-Arena. Die nötigen Tore für den Erfolg erzielt meist Valentin Hübl, der mit 51 Treffern die Torjägerliste anführt. Timo Dietrich von den Crash Eagles sitzt dem Augsburger beim Kampf um den Titel des Top-Scorers mit 43 Saisontoren jedoch im Nacken. Dietrich wird es mit dem Toreschießen am Samstag allerdings nicht leicht haben. TVA-Keeper Stefan Matula zählt zwischen den Pfosten zu den besten der Liga. Neben den beiden Top-Leuten bringen Stefan Gläsel, Simon Arzt und Maximilian Nies mit zusammen 954 Bundesligaspielen reichlich Erfahrung in den Fuggerstädter Kader.