Skaterhockey-Bundesliga Rasantes Finish bringt die Eagles auf Platz eins

Die Aussicht, mit einem Heimsieg die Tabellenspitze übernehmen zu können, trieb die Eagles auch im Schlussdrittel nach vorne. Blinder Eifer, der ihnen fast zum Verhängnis geworden wäre, denn der listige Strasser bestrafte die in der Defensive ungeordneten Schützlinge von Trainer André Ehlert mit seinen Treffern zum 4:3 (49.) und 5:3 (52.). Die Eagles wussten indes zu kontern. Dabei half es natürlich kolossal, dass Tobias Wolff und Felix Wuschech per Doppelschlag binnen 36 Sekunden für das 5:5 (53.) sorgten. Bitter für die wackeren Panther: 56 Sekunden vor dem Ende musste Stefan Tippl aufgrund eines Wechselfehlers für zwei Minuten auf die Strafbank. Ein Geschenk, das die nun in Überzahl agierenden Gastgeber dankend annahmen. Zwar setzte Thimo Dietrich den Ball bei seinem Penalty an die Latte, doch 31 Sekunden vor der Schlusssirene war der Nationalspieler doch noch zur Stelle und markierte die 6:5-Führung. Bissendorf opferte daraufhin den Torhüter für einen weiteren Feldspieler, wurde für das Risiko aber nicht belohnt. Mit noch 14 Sekunden auf der Spieluhr legte Dietrich die Kugel ins verwaiste Tor.