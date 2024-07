Skaterhockey-Bundesliga Noch mal ein Kraftakt für die Crash Eagles Kaarst

Das sollte drin sein: Bei noch ausstehenden Heimspielen gegen Duisburg (Nachholtermin ist der 23. August, 19.30 Uhr) und die Rhein-Main Patriots am Tag darauf (24. August, 19 Uhr) sowie der Auswärtspartie bei den Düsseldorf Rams zum Abschluss der ersten Serie am 7. September (19 Uhr) bedarf es noch zweier Siege, um ganz sicher in den Top 4 zu landen. „Und das war das Ziel zu Beginn der Saison“, sagt Otten: „Aktuell sind wir daher voll im Soll. Wir werden versuchen, auch mit kurzer Bank in Essen Punkte zu holen. Danach ist in den Ferien dann Gelegenheit, Kraft für den Vorrunden-Endspurt zu sammeln.“