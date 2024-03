Skaterhockey-Bundesliga Meister Kaarst liefert weiter ab

Der Start in die neue Saison ist gelungen. Nachdem die Crash Eagles Kaarst zum Auftakt der Skaterhockey-Bundesliga daheim Iserlohn bezwungen hatten, ließ der amtierende Deutsche Meister nun einen 8:5-Sieg (3:1, 1:4, 4:0) beim HC Köln-West Rheinos folgen. Der Sieg geriet aber zur Schwerstarbeit, weil die Kaarster im zweiten Drittel völlig von der Rolle waren und bei den Gastgebern so den Glauben an eine Überraschung belebten. Auch mit Hilfe des nach einer Verletzung ins Team zurückgekehrten Nationalspielers Moritz Otten, der insgesamt an sechs der acht Kaarster Tore beteiligt war, brachten die Crash Eagles den Sieg aber noch in trockene Tücher.