Skaterhockey : Jung-Adlern fehlt in Hilden der Biss

Kaarst Im Halbfinale unterliegt der Serienmeister den Red Devils Berlin mit 2:4.

Erfolg macht satt. Im vergangenen Jahr hatten sich die Junioren (U19) der Crash Eagles Kaarst in Hilden mit einem 8:3-Erfolg im Finale über die Bissendorfer Panther zum sechsten Mal in Folge (!) den Deutschen Meistertitel geholt. Kein Wunder also, dass es den Adlern am Wochenende – wiederum in Hilden – ein bisschen am Elan fehlte. Das Aus im Halbfinale nahm ihnen der Vorsitzende Georg Otten darum nicht krumm: „Die Jungs haben so viel gewonnen, die hatten einfach den Ehrgeiz nicht mehr.“