Skaterhockey-Bundesliga Für die Crash Eagles geht es in den Play-offs gegen Köln-West

Im für beide Teams bedeutungslosen letzten Saisonpunktspiel der Skaterhockey-Bundesliga setzten sich die Crash Eagles mit 11:6 (2:5, 5:1, 4:0) beim Tabellenvorletzten Bissendorfer Panther durch. Die Entscheidung über die Paarungen im Play-off-Viertelfinale der Deutschen Meisterschaft fielen in anderen Hallen. So verbesserte sich der HC Köln-West Rheinos durch den 11:8-Sieg über die Samurai Iserlohn noch vom achten auf den sechsten Platz und trifft damit ab dem 30. September in der Best-of-Three-Serie auf Kaarst. Iserlohn rutschte ab auf Rang acht und bekommt es mit dem Vorrunden-Meister Crefelder SC zu tun. Die Düsseldorf Rams verloren durch die 4:7-Schlappe bei den Duisburg Ducks einen Rang und messen sich als Tabellensiebter mit den Moskitos Essen (2.). Die vierte Partie in der Runde der letzten Acht führt Duisburg (4.) und Aufsteiger IHC Atting (5.) zusammen.