Skaterhockey Freudloser, aber wichtiger Sieg der Crash Eagles in Krefeld

Die Gemüter beruhigten sich auch im Schlussabschnitt nicht: Nach Faustschlägen nahmen Anthony Riller (Kaarst) und Gerrit Ackers (Krefeld) jeweils für fünf Minuten auf der Strafbank Platz. Den Spaß an der Partie hatten die Gäste da ganz offensichtlich längst verloren. Sie trafen in den letzten 20 Minute nur durch Jan Wrede zum zwischenzeitlichen 8:3. Die Hausherren verkürzten mit Dustin Diem und Doppelpacker Fabian Zillen noch auf 5:8, doch wirklich in Gefahr zu bringen vermochte der Vizemeister die Adler nicht mehr. Otten: „Im letzten Drittel waren wir etwas zu sorglos und so konnten die Skatingbears das Ergebnis freundlicher gestalten.“