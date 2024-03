Skaterhockey Erste Niederlage für mächtig angefressene Crash Eagles

Mit seinem dritten Treffer zum 7:4 (53.) entschied Grühn daraufhin das Match. Der Titelverteidiger ging zwar noch einmal ins Risiko und traf mit Dietrich zum 5:7 (54.), doch mehr war auch ohne Torwart und mit dem fünften Feldspieler nicht zu holen. Am Sonntagabend (Anpfiff 19 Uhr) empfangen die Kaarster in der Stadtparkhalle die überraschend mit drei Niederlagen in die Saison gestarteten HC Köln-West Rheinos.