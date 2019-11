Skaterhockey : Crash Eagles müssen auf ihren Finalgegner warten

Kaarst Die Crash Eagles Kaarst müssen sich noch bis Samstagabend gedulden, ehe sie wissen, auf wen sie im Finale um die Deutsche Skaterhockey-Meisterschaft treffen. Denn während der Titelverteidiger seine Aufgabe im Halbfinale mit den beiden Siegen über den HC Köln-West (12:9, 9:5) im Schnelldurchgang löste und zum vierten Mal in Folge im Endspiel steht, müssen die Herausforderer nachsitzen.

Denn nachdem die Rockets aus Essen das erste Halbfinalspiel gegen den Crefelder SC mit 9:5 für sich entschieden hatten, verloren sie am Sonntagabend das Rückspiel in Krefeld mit 3:9 (1:2, 0:2, 2:5). Die Entscheidung über den zweiten Finalisten fällt deshalb erst am Samstag im dritten Spiel, das um 18 Uhr an der Essener Raumerstraße angepfiffen wird. „Ein gebrauchter Abend, an dem spielerisch nicht wirklich viel passte,“ analysierte Rockets-Trainer Frank Petrozza die Niederlage, bei der Sebastian Bürgers, Sebastian Schneider und Lars Wegener die Treffer für die Essener erzielten.