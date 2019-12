Skaterhockey : Titelverteidiger steht nach Auftaktsieg vor dem ersten Matchball

In das von Marvin Frenzel gehütete Essener Tor trafen die Crash Eagles erst in den letzten beiden Dritteln. Foto: Georg Salzburg(salz)

Kaarst Crash Eagles Kaarst biegen im ersten Finalspiel um die Deutsche Skaterhockey.Meisterschaft einen 1:4-Rückstand gegen Essen noch in einen 8:5-Sieg um.

Von Volker Koch

Die Crash Eagles Kaarst haben das umgesetzt, was sie sich vorgenommen hatten – und dabei mit einer Tradition gebrochen: 2016 (in Essen), 2017 (zuhause gegen Samurai Iserlohn) und im vergangenen Jahr (in Köln) zogen sie im ersten Finalspiel um die Deutsche Skaterhockey-Meisterschaft den Kürzeren. Folgerichtig fiel die Entscheidung jeweils erst im dritten Spiel, 2017 und 2018 zugunsten der Kaarster.

Jetzt haben sie die Chance, den dritten Titel in Serie schon nach zwei Spielen perfekt zu machen – am Samstag ab 18 Uhr an der Essener Raumerstraße. „Dazu bedarf es dann allerdings dreier starker Drittel,“ stellte Trainer Georg Otten nach dem 8:5-Auftaktsieg über den SHC Rockets Essen vor 500 Zuschauern in der Stadtparkhalle fest.

Denn der neunte Sieg in Folge war ein hartes Stück Arbeit für den Titelverteidiger, der nach neun Minuten mit 0:3 und weitere vier Minuten später mit 1:4 im Hintertreffen lag. „Da wurden Erinnerungen an die vergangenen Finalserien wach,“ bekannte Otten nach den Essener Treffern durch Fabian Lenz und Sebastian Schneider (2), von denen zwei fielen, als die Hausherren in Unterzahl waren. Zwar gelang Thimo Dietrich nach zehn Minuten der erste Kaarster Treffer, doch Robin Dambacher stellte schnell den alten Abstand wieder her. Zum Glück für die Eagles gelang Dominik Boschewski noch vor der ersten Drittelpause der Anschlusstreffer (2:4, 15.).