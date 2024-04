Skaterhockey-Bundesliga Crash Eagles Kaarst wollen zurück in die Erfolgsspur

In der vergangenen Saison konnten die Crash Eagles das Duell nach einer holprigen Anfangsphase deutlich mit 11:6 gewinnen. „Wir konnten uns erst im zweiten Drittel an die Gegebenheiten in der großen Sporthalle in Lehrte gewöhnen“, erklärt Otten. Die Mannschaft um Kapitän und Toptorjäger Thimo Dietrich will im fünften Saisonspiel den dritten Sieg einfahren. Mit acht Toren und drei Vorlagen ist Dietrich der beste Torjäger der Crash Eagles. Im Ligavergleich gelangen ihm die zweitmeisten Treffer. Nach zuletzt zwei Niederlagen gegen die Duisburg Ducks (5:7) und den HC Köln-West Rheinos (2:8) sind die Crash Eagles in Niedersachsen wieder auf die Torgefahr ihres Kapitäns angewiesen. „Wir wollen gegen die kampfstarken Panther zurück in die Erfolgsspur“, sagt Otten.