Skaterhockey Die Crash Eagles Kaarst sind fast ohne Pause im Einsatz

So weit ist die aktuelle Spielzeit noch nicht fortgeschritten, doch wichtig ist die Partie am Samstag trotzdem. Denn an der Spitze der Tabelle geht es ausgesprochen eng zur Sache: Den Tabellenführer Düsseldorf Rams (27 Punkte) trennen vor den Eagles (26) und dem ESC Moskitos Essen (25) nur drei Punkte von den Krefeldern (24) auf dem vierten Rang. Und auch die Duisburg Ducks, die auf Platz fünf bei 21 Punkten ein Match weniger ausgetragen haben als die Konkurrenz, mischen noch kräftig mit. Darum geht es dem in Kaarst als Vorsitzenden und Co-Trainer beschäftigten Georg Otten schon ziemlich gegen den Strich, „dass wir wie schon so oft in dieser Saison nicht in Bestbesetzung antreten können.“ Immerhin ist Torjäger Thimo Dietrich wieder fit.