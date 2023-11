DM-Halbfinale im Skaterhockey Der Deutsche Meister braucht in Essen einen Sieg

Wie das geht, einem auf Augenhöhe agierenden Kontrahenten in einer nach dem Modus Best-of-Three ausgespielten Serie das Heimrecht zu „klauen“, hatten 2019 ausgerechnet die da noch als SHC Rockets auflaufenden Essener gezeigt. Spiel 1 hatten die Kaarster, nationale Champions der Jahre 2017 und 2018, mit 8:5 gewonnen, Spiel 2 war eine Woche später mit 7:5 an die Raketen gegangen. Bei ihrem vierten Finale in Folge (auch 2016 hatte sich Essen im dritten Spiel durchgesetzt) bot sich den Adlern, die in den beiden vorangegangenen Jahren nur zwei Heimspiele verloren hatten, also die große Chance, den Matchball in der mit 700 Zuschauern besetzten Stadtparkhalle zu verwandeln. Doch der Schuss ging damals so was von nach hinten los. Die von Frank Petrozza gecoachten Gäste überrannten die völlig konsternierten Eagles förmlich und führten nach 15 Minuten mit 5:1.