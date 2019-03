Skaterhockey: Big Point für Crash Eagles bei Samurai Iserlohn

Kaarst Der Deutsche Meister gewinnt das schwierige Auswärtsspiel deutlich mit 7:3.

Als wäre ein Sieg in der Heidehalle an der Friedrich-Kaiser-Straße über die Samurai Iserlohn nicht an sich schon ein Grund, sich vergnügt auf die Schenkel zu klopfen, maß Georg Otten dem 7:3-Erfolg (4:0, 1:2, 2:1) der Crash Eagles Kaarst im Sauerland sogar richtungweisenden Charakter zu. „Im Tennis würde man von einem Big Point sprechen“, holte der Vorsitzende des Deutschen Meisters im Skaterhockey aus und ging dann ins Detail: „Wenn du aus Iserlohn drei Punkte mitnimmst, sorgt das für ordentlich Selbstvertrauen und wird den Saisonverlauf positiv beeinflussen.“

Die von Coach Markus Petau taktisch klug eingestellten Gäste, die nach überstandener Verletzung auch wieder auf Tim Dohmen zurückgreifen konnten, unterbanden durch konsequentes Forechecking von Anfang an das schnelle Aufbauspiel der japanischen Krieger. Und in der Offensive überzeugten sie mit gnadenloser Effizienz: Tore von Thimo Dietrich (2), Felix Wuschech und Tim Dohmen bescherten den Adlern schon im ersten Drittel eine 4:0-Führung. Noel Riepe und Ted Zeitler brachten die Hausherren im Mittelabschnitt zunächst auf 2:4 heran, Jan Wrede konterte für Kaarst mit dem 5:2. „Aber spielentscheidend war die fünfminütige Strafzeit gegen Johannes Matzken, in der Iserlohn keinen Treffer markieren konnte“, sagte Otten. Im letzten Drittel machte der Meister dann alles klar: Lennart Otten und Moritz Otten erhöhten auf 7:2, Marius Riepes Tor zum 3:7-Endstand interessierte nur noch die Statistiker. In der Tabelle bleiben die Eagles gemeinsam mit Essen und Krefeld (alle makellose neun Punkte) vorne.