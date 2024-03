Skaterhockey-Bundesliga Crash Eagles Kaarst zwischen Job und Ramadan

Das miese Gefühl, den Platz als Verlierer verlassen zu müssen, hat in dieser Spielzeit indes auch schon der Champion von 2022 und 2023 kennengelernt. Am vergangenen Wochenende setzte es in einer in jeder Beziehung freudlosen Partie bei den wehrhaften Duisburg Ducks eine 5:7-Pleite. Dabei hatte in der Halle an der Mündelheimerstraße Lennart Otten sein Comeback bei den Adlern gegeben. Allerdings noch ohne komplette Trainingseinheit mit der Mannschaft, denn bis zum 3. März war der 23-Jährige noch für die in der 2. Eishockey-Bundesliga (DEL 2) spielenden Wölfe Freiburg im Einsatz gewesen. Der Dritte-Reihe-Stürmer hatte sich nach einem vor einem Jahr im letzten Saisonspiel gegen Weißwasser erlittenen Kreuzbandriss im Knie wieder zurück aufs Eis gekämpft. Parallel dazu treibt er im Breisgau sein Studium in den Fächern Englisch und Sport voran, was ihm zusammen mit seiner Karriere als Eishockey-Profi eine 60-Stunden-Woche beschert. Dazu kommen wenig vergnügliche Busfahrten quer durch die Republik etwa nach Crimmitschau in Sachsen. Abfahrt gerne mal um 5 Uhr in der Früh.