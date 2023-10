Skaterhockey Crash Eagles Kaarst wollen ohne Umweg ins Halbfinale

Im vergangenen Jahr hatten die Adler dort mit dem 5:3-Sieg im zweiten Match der Finalserie den DM-Titel unter Dach und Fach gebracht. Zusätzlich für gute Stimmung sorgt, dass die Kaarster unter der Woche endlich mal wieder komplett trainieren konnten. Nur noch hinter dem Einsatz von Patrick Petau steht ein Fragezeichen. Trainer André Ehlert ist guter Dinge, warnt aber vor allzu großer Euphorie. „Der hohe Sieg im ersten Spiel ist in den Play-offs ohne Bedeutung, da hier nicht der direkte Vergleich zählt und die Rheinos nach dem klaren Rückstand sicher nicht alles in die Waagschale geworfen haben. Das dürfte am Sonntag anders sein“, mahnt er eindringlich zur Vorsicht.