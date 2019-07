Skaterhockey : Eagles verlieren Finale im EuroCup

Kaarst Die 3:4-Niederlage des Deutschen Skaterhockey-Meisters gegen Essen sorgt für Frust.

Die Richtung stimmt: 2017 beendeten die Crash Eagles das Turnier um den Europapokal auf Platz fünf, im Vorjahr brachte der Deutsche Skaterhockey-Meister aus Rossemaison Bronze mit und am Sonntag standen die Kaarster im schweizerischen Givisiez zum ersten Mal im Finale. Doch nach der erst in der Verlängerung besiegelten 3:4-Niederlage gegen den Dauerrivalen SHC Rockets Essen war zunächst nur Platz für ein Gefühl: Frust. Marcel Noebels, Eishockey-Profi bei den Eisbären Berlin und Silbermedaillengewinner bei den Olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang/Südkorea, fasste den Ärger in Worte: „Ich hatte gehofft, die Spieler entscheiden, wer den Titel holt ...“