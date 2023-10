DM-Halbfinale im Skaterhockey Crash Eagles vergeben „Matchball dahoam“

Den Gang zurück in die Skaterhockey-Hölle hätten sich die Kaarster indes ersparen können. Sicher, Johannes Könning eröffnete das spannende und hochklassige Playoff-Match vor 450 Zuschauer in der Stadtparkhalle nach feiner Einzelleistung mit dem frühen Führungstreffer (3.) für die Gäste. Doch nur wenig später glichen die Schützlinge von Trainer André Ehlert aus. Mit seinem sechsten Assist in dieser Spielzeit legte Felix Wuschech auf für Moritz Otten (6.). Im zweiten Drittel durften sich die Hausherren einige Mal in Überzahl versuchen, hatte aber zunächst Pech, denn Tim-Niklas Wolff setzte die Kugel gleich zweimal an den Pfosten des von Marvin Frenzel gehüteten Gehäuses. Erst in der 30. Minute nutzte der von Tim-Niklas Wolff in Position gebrachte Thimo Dietrich das numerische Ungleichgewicht zum 2:1.