Skaterhockey-Bundesliga Crash Eagles Kaarst übernehmen die Tabellenführung

Weil die Rams, die eine Woche zuvor überraschend mit 5:7 in Bissendorf verloren hatten, an diesem Spieltag ohne Einsatz waren, übernahm Kaarst den Platz an der Sonne. Nach zuletzt vier Siegen hintereinander können sie nun erst mal die Füße hochlegen, denn am kommenden Wochenende stehen im deutschen Oberhaus keine Partien an. Weiter geht es für den Titelverteidiger am 11. Mai wenn er im niederbayerischen Straubing auf den IHC Atting trifft. Nach dem Pfingstfest steht am 30. Mai in der Stadtparkhalle das Duell mit den Düsseldorf Rams auf dem Plan.