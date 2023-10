Skaterhockey Crash Eagles Kaarst steuern klar auf Halbfinal-Kurs

Die ersten 20 Minuten waren ganz sicher die Besten, die die Adler in dieser Saison aufs Feld gebracht haben: Optimale Defensivarbeit gepaart mit präzisem Kombinationsspiel sorgten für eine komfortable 5:0-Führung. Die Torschützen hießen: Tim Dohmen, Thimo Dietrich und Tim-Niklas Wolff (3). Im zweiten Drittel fanden die Gäste dann etwas besser in die Partie und betrieben durch Dennis Kobe sowie Janik und Nico Slesinski Ergebniskosmetik. Kaarst traf wiederum fünf Mal, diesmal durch Thimo Dietrich, Felix Wuschech, Tim-Niklas Wolff, Jan Wrede und Tim Dohmen. Im letzten Abschnitt ließen es die Hausherren etwas schleifen. Nico Slesinski und Tobias Deck nutzten das zu zwei Treffern, ehe eine Auszeit die Kaarster Reihen wieder ordnete. Joe Jacobs sorgte mit dem 11:5 für den Schlusspunkt. „Ein auch in der Höhe verdienter Sieg“, stellte CEK-Vorsitzender Georg Otten klar. „Damit könnten wir schon am nächsten Wochenende in Köln den Einzug ins Halbfinale perfekt machen.“