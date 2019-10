Skaterhockey : Kaarst ist eine Runde weiter auf dem Weg zur Titelverteidigung

Kaarst Die Crash Eagles sind dem erneuten Einzug ins Finale um die Deutsche Skaterhockeymeisterschaft durch ihren 10:6-Sieg in Bissendorf näher gekommen.

Jetzt trennen die Crash Eagles „nur“ noch vier Siege vom dritten Titelgewinn in Folge. Der Deutsche Skaterhockey-Meister aus Kaarst setzte sich am Sonntagnachmittag auch im zweiten Viertelfinalspiel gegen die Bissendorfer Panther durch und steht damit im Halbfinale.

Wie im Hinspiel durften sich die Panther über einen Auftakt nach Maß freuen, denn diesmal führten sie nach elf Sekunden mit 1:0 – in Kaarst waren es gerade mal sechs gewesen. „Gerade das sollte uns nicht passieren“, sagte Otten, der in der Vorbereitung auf das Spiel eindringlich vor den Distanzschüssen der Gastgeber gewarnt hatte. Zwar gelang seinen Schützlingen schnell der Ausgleich, doch in die erste Drittelpause nahmen die Bissendorfer eine 3:2-Führung mit. Und blieben, getragen von einer lautstarken Unterstützung von der Tribüne, auch im zweiten Drittel auf Tuchfühlung mit dem Titelverteidiger, der so nur eine 6:5-Führung mit in den Schlussabschnitt nahm.