Skaterhockey-Bundesliga Crash Eagles sind vor den Patriots auf der Hut

Zudem ist inzwischen Verstärkung an Bord gekommen: Der in der Skaterhockey-Bundesliga schon für die Köln Rheinos aktive Marcel Müller steht in der DEL bei den Straubing Tigers ebenso als Eishockey-Profi unter Vertrag wie Marcel Brandt (Atting). Ins Geschehen haben sie bislang noch nicht eingegriffen, ganz im Gegensatz zu dem aus Berlin gekommenen Nationalkeeper Janis Grundhöfer sowie David Lademann, mit zehn Punkten Topscorer der Patriots. Indes: Die Kaarster Hitliste führen mit jeweils 20 Punkten Tim-Niklas Wolff und Moritz Otten an. Zudem bilden sie mit Thimo Dietrich und Felix Wuschech die wohl gefährlichste Überzahl-Formation der Liga. Auch von ihnen ist in der großen Inlinehalle der Patriots vor allem Laufbereitschaft gefordert.