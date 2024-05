Skaterhockey Crash Eagles Kaarst sind in der Liga doppelt gefordert

Knapp drei Wochen nach dem 17:2-Kantersieg in Atting meldet sich der Deutsche Meister im Skaterhockey zurück. Und das gleich im Doppelpack: Am Donnerstag (Fronleichnam) empfangen die Crash Eagles in heimischer Stadtparkhalle (Anpfiff 16.30 Uhr) als aktueller Spitzenreiter den ehemaligen Spitzenreiter Düsseldorf Rams. Am Sonntag (14 Uhr) kommen die am 11. Mai von den Adlern so böse verprügelten Attinger Wölfe zum Rückspiel nach Kaarst.