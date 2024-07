Skaterhockey-Bundesliga Crash Eagles Kaarst nehmen Platz eins ganz fest ins Visier

Weil Spitzenreiter Düsseldorf Rams an diesem Wochenende nicht ins Geschehen eingreift, könnten die nur einen Punkt schlechteren Crash Eagles Kaarst vorbeiziehen. Dazu müsste der Deutsche Meister im Skaterhockey allerdings am Samstag (19 Uhr, Stadtparkhalle an der Pestalozzistraße) sein Heimspiel gegen die Bissendorfer Panther gewinnen.