Skaterhockey-Bundesliga Crash Eagles mit kleinem Kader auf großer Fahrt

Atting ist eine Gemeinde im niederbayerischen Landkreis Straubing-Bogen – und ist mit seinen „Wölfen“ 2023 in die Skaterhockey-Bundesliga zurückgekehrt. Damit müssen die Crash Eagles am Samstag abermals die rund 600 Kilometer lange Anreise in die Hockey- und Stocksporthalle an der Kleinen Laber antreten. Ihr Auftrag ist schon vor dem ersten Bully am Abend um 18 Uhr klar: Die Adler sollen die starke Serie mit zuletzt vier Siegen in Folge fortsetzen und die Tabellenführung verteidigen.