Skaterhockey : Crash Eagles Kaarst holen sich die Tabellenführung zurück

Kaarst Der Deutsche Meister im Skaterhockey schlägt die Highlander Lüdenscheid mit 16:3 und profitiert von der Niederlage der Rockets Essen in Augsburg.

So schnell geht das im Sport: Vor einem Monat schien Platz eins für den Skaterhockey-Bundesligisten Crash Eagles Kaarst nach der 9:16-Schlappe in Duisburg so gut wie futsch. Doch in der Folge lief es optimal für den Deutschen Meister: Zunächst gewannen die Adler in Essen mit 11:2, eine Woche später schlugen die Rockets den Crefelder SC mit 14:5. Mit der anschließenden 2:5-Heimniederlage gegen Bissendorf rutschten die Seidenstädter auf Platz drei ab. Und weil am Wochenende auch Essen in Augsburg mit 5:18 unter die Räder kam und Kaarst aus Lüdenscheid mit einem 16:3-Erfolg heimkehrte, übernahmen die Schützlinge von Trainer Georg Otten wieder Platz eins. Zwei Spieltage vor dem Ende der regulären Saison sind die Eagles 28 Tore besser als die punktgleichen Rockets.