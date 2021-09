Skaterhockey : Eagles haben schon ein bisschen Druck

Soll im Duell mit dem HC Köln-West Rheinos was gehen für die Crash Eagles Kaarst, muss auch Moritz Otten einen guten Tag erwischen. Foto: Georg Salzburg(salz)

Kaarst Nach der Auftaktniederlage in Augsburg ist der Skaterhockey-Bundesligist aus Kaarst am Wochenende gefordert. Am Samstag geht es für den Deutschen Vizemeister nach Köln, am Sonntag kommt der Crefelder SC in die Stadtparkhalle.

So schnell geht das in dieser wegen des (ewigen) Lockdowns verkürzten Saison der Skaterhockey-Bundesliga: Bereits nach dem ersten Spiel und der 6:8-Niederlage in Augsburg stehen die Crash Eagles Kaarst unter Druck. Noch eine Nullnummer und die beiden ersten zur Teilnahme an den Play-offs berechtigenden Plätze könnten schon außer Sicht geraten. Dumm nur, dass es für den Deutschen Vizemeister jetzt ausgerechnet gegen zwei Kontrahenten geht, die in Sachen DM-Titel hochgehandelt werden. Sowohl den HC Köln-West Rheinos, am Samstagabend (18 Uhr) in der kleinen Halle auf der Großsportanlage Bocklemünd Gastgeber der Adler, als auch den unter dem Kampfnamen Skating Bears bekannte Crefelder SC, der am Sonntag (15 Uhr) die Stadtparkhalle besucht, haben alle Experten auf der Rechnung.

Der Spielplan hatte die beiden Topteams bereits am ersten Spieltag zusammengeführt. In einer engen Partie hatten sich die Skating Bears mit 4:3 (2:1, 2:1, 0:1) durchgesetzt. Wie seit Jahren verließen sich die Gäste aus der Domstadt dabei in der Offensive vor allem auf David und Robin Weisheit, auf deren Konto zwei der drei Kölner Treffer gingen. Ganz ähnlich sah das im zweiten Match aus: Beim 10:6-Erfolg (3:1, 5:2, 2:3) vor heimischem Publikum über die Düsseldorf Rams teilten die Weisheit-Brüder vier Tore unter sich auf, Michael Kemmerling traf drei Mal. Den bislang letzten Vergleich in der Domstadt hatten die Eagles 2019 mit 5:6 abgeben müssen, dafür triumphierten sie 2018 in der Finalserie um die Deutsche Meisterschaft. Der Kaarster Vorsitzende Georg Otten erinnert sich an „viele spannende und knappe Spiele“ zwischen den rheinischen Rivalen. Wer am Samstag in die Halle will, muss entweder voll geimpft oder genesen (2G-Regel) sein.

Info Die Spiele der Eagles in der Bundesliga, Gruppe B 29. August TV Augsburg - Crash Eagles Kaarst 8:6 4. September HC Köln-West Rheinos - Crash Eagles Kaarst, 18 Uhr 5. September Crash Eagles Kaarst - Crefelder SC, 15 Uhr 11. September Düsseldorf Rams - Crash Eagles Kaarst, 19 Uhr 18. September Crash Eagles Kaarst - TV Augsburg, 18.30 Uhr 2. Oktober Crefelder SC - Crash Eagles Kaarst, 19 Uhr 3. Oktober Crash Eagles Kaarst - Düsseldorf Rams, 12 Uhr 9. Oktober Crash Eagles Kaarst - HC Köln-West Rheinos, 12 Uhr

Ans Eingemachte geht es für die Adler auch am Sonntag bei der Saisonpremiere auf heimischem Parkett gegen Krefeld. „Die Seidenstädter“, weiß Otten, „waren in den letzten Jahren immer bärenstark in der Vorrunde, hatten dann in den Play-offs aber oft nicht mehr ihre Bestform erreicht.“ Das könnte sich in dieser Spielzeit indes ändern, auch Otten traut den Bären zu, „endlich den große Wurf zu schaffen, denn mit dem Auftakterfolg gegen Köln haben die Spieler von Coach Fabian Peelen direkt ein Zeichen gesetzt und werden sicher auch in Kaarst selbstbewusst auftreten.“ Das kann Krefelds Trainer nur bestätigen: „Wenn wir es schaffen, unser komplettes Potential abzurufen, bin ich zuversichtlich, die drei Punkte zu entführen.“ Allerdings mahnt er sogleich: „Kaarst ist wahrscheinlich das stärkste Team in der Gruppe und seit Jahren einer der Titelkandidaten. Wir müssen uns im Vergleich zum Auftaktspiel gewaltig steigern, um die Punkte einzufahren.“

Derweil hofft Otten im nur rund 20 Kilometer von Krefeld entfernten Kaarst darauf, „wieder unsere altbekannte Heimstärke in die Waagschale werfen zu können und unserem Publikum einen Sieg zu schenken.“ Und er kennt auch den Weg: „Die Einstellung aus dem Spiel in Augsburg und das bekannt gute Kombinationsspiel könnten hier der Schlüssel zum Erfolg sein.“

Allerdings hat sich die angespannte Personalsituation der Vorwoche nur unwesentlich verbessert. Den Kaarstern fehlt weiterhin Goalgetter Thimo Dietrich, der erst in zwei Wochen wieder ins Training einsteigen kann. „Das ist natürlich bitter, gerade mit Blick auf die kurze Saison“, bedauert Trainer Dominik Linde. Auch hinter dem ein oder anderen Akteur steht noch ein dickes Fragezeichen – aufgrund beruflicher Verpflichtungen. „Improvisation ist also die aktuelle Devise in Reihen der Adler“, sagt Otten. In der Stadtparkhalle kommt für die Zuschauer die 3G-Regel (Geimpft, Genesen oder Getestet) zur Anwendung.