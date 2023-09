Skaterhockey Crash Eagles Kaarst gehen als Dritter in die Play-offs

Weiter geht’s für den Titelverteidiger nach dem Pokalwochenende (ohne Kaarster Beteiligung) mit dem ersten von maximal drei Spielen im Play-off-Viertelfinale am 30. September/1. Oktober. Wer in die Stadtparkhalle kommt, entscheidet sich am letzten Spieltag zwischen Atting Düsseldorf, Iserlohn und Köln-West. Gegen den Tabellensechsten (aktuell die Rams) hätten die Eagles in der Best-of-Three-Serie – falls nötig – zweimal Heimrecht. Otten: „Das ist gerade für uns schon ein großer Vorteil, denn wir haben in dieser Saison zu Hause nur gegen Krefeld verloren.“ Dass die Skating Bears und die wiedererstarkten Moskitos Essen von den beiden ersten Rängen nicht mehr zu verdrängen sind, lässt Otten kalt. Er erinnert daran: „2018 sind wir auch vom dritten Platz gestartet und Meister geworden, 2019 sind wir als Erster in die Play-offs gegangen und nur Vizemeister geworden.“