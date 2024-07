Skaterhockey Crash Eagles Kaast nicht in Bestbesetzung

So richtig in die Gänge gekommen ist der Deutsche Meister in der laufenden Saison der Skaterhockey-Bundesliga noch nicht. Auch zum Restart nach der Sommerpause hatte es für die Crash Eagles Kaarst am vergangegen Wochenende eine deutliche 5:12-Niederlage bei den Moskitos Essen gesetzt. Neues Spiel, neues Glück: Am Samstag (Anpfiff 16 Uhr) empfängt der Drittplatzierte in der Stadtparkhalle die Duisburg Ducks, die auf Platz vier (mit einem Spiel weniger) in Lauerstellung gegangen sind. „Das verspricht ordentlich Spannung im Endspurt um die Play-off-Plätze“, wirbt Eagles-Vorsitzender Georg Otten.