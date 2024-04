Skaterhockey-Bundesliga Crash Eagles fliegen auf den zweiten Platz

Im Tor stand Roman Lienaerts, doch zu tun hatte er zunächst wenig. Dafür sah er mit große Freude, wie seine Teamkollegen früh das Kommando übernahmen: Schon in der sechsten Minute brachte Thimo Dietrich die Gäste auf Vorarbeit von Tim Dohmen in Führung. Keine 120 Sekunden später traf der von Tim-Niklas Wolff eingesetzte Moritz Otten in Überzahl zum 2:0. Tim-Niklas Wolff selber erhöhte mit einem feinen Schuss aus dem Handgelenk auf 3:0 (11.) und dann auch noch auf 4:1. Dass in David Lademann der auffälligste Akteur der Hausherren im Powerplay zwischenzeitlich auf 1:3 (17.) zu verkürzen wusste, war nicht mehr als eine Randnotitz. Denn obwohl die Patriots nun schwarze statt orange Trikots trugen, gehörte auch das zweite Drittel den Eagles.