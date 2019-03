Skaterhockey: Für Rams ist im Duell mit den Eagles nichts drin

Kaarst Der Deutsche Meister fertigt den Lokalrivalen aus Düsseldorf mit 18:5 ab.

Ende der 1980er- und zu Beginn der 1990er-Jahre war dieses Bundesliga-Duell mit Abstand das heißeste, was das Skaterhockey in Deutschland zu bieten hatte, doch das ist Schnee von gestern. Aktuell sind die Kräfteverhältnisse am Rhein eindeutig: Die Crash Eagles Kaarst haben die Hosen an, eindrucksvoll bewiesen durch den majestätischen 18:5-Erfolg (4:1, 7:1, 7:3) am zweiten Spieltag bei den Düsseldorf Rams.