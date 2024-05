Skaterhockey-Bundesliga Crash Eagles Kaarst feiern in Niederbayern ein Schützenfest

Gastspiele beim IHC Atting in Niederbayern waren für die Crash Eagles Kaarst in der Vergangenheit nicht selten wenig erbauliche Angelegenheiten. Am Samstag hatte der Tabellenführer der Skaterhockey-Bundesliga indes jede Menge Spaß, gab es doch einen 17:2-Sieg (5:0, 5:1, 7:1) zu bejubeln.