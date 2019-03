Skaterhockey: Der Capitano ist zurück beim Meister

Der Capitano ist zurück an Bord: Nach monatelanger Verletzungspause können die Crash Eagles Kaarst am Samstag im Heimspiel gegen die Duisburd Ducks in der Verteidigung wieder auf Dominik Boschewski bauen. Foto: Eagles

Kaarst Mit Dominik Boschewski spielt Skaterhockey-Bundesligist Crash Eagles Kaarst gegen Duisburg um seine weiße Weste.

Drei Spiele, drei Siege – es hätte wahrlich schlechter laufen können zum Saisonstart für den Deutschen Meister im Skaterhockey aus Kaarst. Nach den Erfolgen auf fremdem Geläuf in Düsseldorf (18:5) und Iserlohn (7:3) dürfen die Crash Eagles am Samstag (18.30 Uhr) mal wieder in heimischer Stadtparkhalle, wo sie am ersten Spieltag die Bissendorfer Panther mit 10:6 bezwungen hatten, ran. Zu Gast sind die Duisburg Ducks.