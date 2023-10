Deutsche Meisterschaft im Skaterhockey Mit kühlem Kopf gegen die Moskitos aus Essen

Die Frage, ob ihm die Düsseldorfer im Halbfinale lieber gewesen wären, lässt Otten unbeantwortet. „Gegen die Rams hätten wir zumindest den Heimvorteil gehabt“, sagt er. So müssten die Eagles, sollte es in der nach dem Modus „Best-of-Three“ ausgespielten Serie nach zwei Partien Unentschieden stehen, zum Showdown nach Essen. Die kleine und extrem zugige Halle auf dem Gelände der Helmut-Rahn-Sportanlage im Essener Stadtteil Frohnhausen ist schon für viele Gegner zum Grab geworden. Dort haben die Moskitos in dieser Saison jedes Spiel gewonnen. Besonders wichtig in einer Spielstätte, „in der du jeden Piep hörst“, ist für Otten, „kühlen Kopf zu bewahren.“ Bei der 5:12-Schlappe am 12. August gelang den Kaarstern genau das nicht. Negativer Höhepunkt war die Matchstrafe für Nils Lingscheidt im letzten Drittel. Andererseits will Otten seine Jungs mit Feuereifer bei der Sache sehen. „Emotionen können ja auch gut sein, wenn man sich von ihnen nicht überwältigen lässt.“