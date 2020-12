Skaterhockey : Crash Eagles Kaarst bauen jetzt auf ein Trainergespann

Kaarst Skaterhockey-Saison soll am 10. April 2021 beginnen. Vorsitzender Georg Otten: „Noch ein weiteres Jahr ohne Spielbetrieb wäre eine Katastrophe.“

(sit) Dem, so Vorsitzender Georg Otten, „Sportjahr 2020 zum Vergessen“ fast schon zum Trotz haben die Crash Eagles Kaarst nach den acht Mannschaften im Nachwuchsbereich nun auch ihre in der Skaterhockey-Bundesliga spielende Truppe mit neuen Trainern bestückt: Für Otten, der sich nach zwei DM-Titeln und zwei Vizemeisterschaften erstmal wieder auf seinen Job als Vereinsboss konzentriert, übernimmt Dominik Linde und erhält dabei Unterstützung von Co-Trainer Gabriel Hildebrandt.

Neu ist das Duo indes nicht wirklich: Linde, der seine aktive Laufbahn wegen einer Verletzung schon recht früh beenden musste, führte die Zweitvertretung der Adler als Coach von der Landes- bis in die Zweite Bundesliga. Der 28-Jährige ist also schon ein alter Hase im Geschäft. „Er kennt den Skaterhockey-Sport sehr gut und den Verein noch besser“, sagt Otten. Gleiches gilt für Hildebrandt: Der 30-Jährige war bis 2016 Kapitän der Eagles und wechselte dann zu den in seiner Heimatstadt Duisburg spielenden Ducks, für die er bis Ende 2019 zum Schläger griff. Parallel dazu sammelte er in der Jugendabteilung Erfahrung an der Bande.