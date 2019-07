Skaterhockey : Eagles locken mit freiem Eintritt zum Lokalderby

Kaarst Vor langer, langer Zeit war es mal ein Duell um den Deutschen Meistertitel. Und während die Crash Eagles Kaarst zu alter Stärke zurückgefunden haben, waren die Düsseldorf Rams froh, als ihnen im vergangenen Jahr der Wiederaufstieg in die Skaterhockey-Bundesliga gelang.

Dort zieren sie allerdings sieglos das Tabellenende – und geht es nach den Kaarstern, soll sich daran am Samstagabend nichts ändern. Dann empfangen sie nämlich um 18 Uhr die Düsseldorfer in der Stadtparkhalle – und weil Sommerferien sind „und möglichst viele Sportinteressierte dem Derby beiwohnen, gewähren wir freien Eintritt,“ sagt Georg Otten in seiner Eigenschaft als Eagles-Vorsitzender.

In seiner Eigenschaft als Trainer hat er das Ziel klar gesteckt: „Wir wollen natürlich die Punkte in Kaarst behalten und werden daher versuchen, möglichst häufig den Torabschluss zu suchen.“ Denn in der Defensive sind die Rams anfällig, haben in 13 Spielen schon 166 Gegentreffer kassiert. Zum vergleich: Bei den Eagles waren es bislang 81 in 14 Spielen. Und auch das Hinspiel ging mit 18:5 klar an die Kaarster. „Trotzdem werden wir die Gäste sicher nicht auf die leichte Schulter nehmen,“ sagt Otten – und das in beiden Funktionen.