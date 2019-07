Skaterhockey : Crash Eagles drehen erst nach klarem Rückstand auf

Kaarst Wer nach dem ersten Drittel in die Kaarster Stadtparkhalle kam, rieb sich verwundert die Augen. Denn nicht der gastgebende Deutsche Skaterhockey-Meister hatte die voraufgegangenen 20 Minuten bestimmt, sondern der bisher sieglose Tabellenletzte.

Trotzdem gewannen die Kaarster am Ende doch noch halbwegs standesgemäß mit 18:11 und haben damit wieder die Tabellenspitze der Skaterhockey-Bundesliga mit einem Punkt Vorsprung auf den Crefelder SC (15:7 in Iserlohn) übernommen. Allerdings lauern die an diesem Wochenende spielfreien Rockets aus Essen mit drei Punkten Rückstand, aber auch zwei weniger ausgetragenen Spielen, auf Rang drei, während sich der HC Köln West mit einer 7:11-Niederlage bei den Duisburg Ducks vorerst aus der Spitzengruppe verabschiedete und jetzt schon (bei einem Spiel mehr) sieben Punkte Rückstand auf die Kaarster hat.

Deren Trainer Georg Otten eine einfache Erklärung für den Fehlstart hatte: „Zum einen kämpften die Düsseldorfer um ihre letzte Chance auf den Klassenerhalt. Zum anderen waren wir völlig von der Rolle, was sicher an der vorherigen Teilnahme mehrerer Akteure am aktuell laufenden Musikfestival in Weeze, aber auch an der Einschätzung der Spielstärke der Gäste lag.“