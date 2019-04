Skaterhockey : Erste Neuauflage des DM-Finales

Torjubel wie im letztjährigen dritten Finalspiel soll es für die Crash Eagles Kaarst auch am Sonntag in Köln geben. Foto: CEK. Foto: CEK

Kaarst Der Deutsche Skaterhockey-Meister Crash Eagles Kaarst gastiert am Sonntag beim Vizemeister in Köln.

Nicht, dass die Crash Eagles auf dem Weg zur Titelverteidigung bislang nur leichte Aufgaben zu bewältigen gehabt hätten. Doch der dickste Brocken steht ihnen am Sonntag (16 Uhr, Sporthalle Bocklemünd) noch bevor. Dann gastiert der Deutsche Skaterhockey-Meister nämlich beim Vizemeister HC Köln-West, gegen den er sich in der letztjährigen Finalserie mit 2:1-Siegen durchsetzte, darunter das entscheidende 9:6 in Köln. In der Hauptrunde endeten beide Vergleiche im Penaltyschießen, das die Eagles beide Male zu ihren Gunsten entschieden.