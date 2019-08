Skaterhockey : Crash Eagles sind vor den Duisburg Ducks gewarnt

Die Crash Eagles wollen auf Erfolgskurs bleiben. Foto: -woi

Kaarst Wollen die Crash Eagles Kaarst ihre Tabellenführung in der Skaterhockey-Bundesliga bis zum Ende der Rückrunde verteidigen (was ihnen in den Play-offs einige Vorteile beschert), dürfen sie sich bis zum Finale am 21. September keinen Ausrutscher mehr erlauben.

Im Moment führen sie nämlich punktgleich mit dem SHC Rockets Essen die Tabelle an, doch die haben ein Spiel weniger ausgetragen – und die Krefelder Skatingbears folgen nur einen Zähler dahinter.