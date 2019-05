Skaterhockey : Eagles sind gefordert

Für den Deutschen Skaterhockey-Meister steht am Samstag in Bissendorf bereits das erste Spiel der Rückrunde auf dem Plan.

Schuld ist ein etwas gewöhnungsbedürftiger Spielpan, bei dem die Kaarster zwei Monate nach Saisonbeginn bereits neun ihrer insgesamt 20 Meisterschaftsspiele bestritten haben, teilweise drei mehr als die Konkurrenz zum gleichen Zeitpunkt. Gewöhnungsbedürftig auch deshalb, weil das letzte Hinrundenspiel gegen die Commanders Velbert erst nach dem Rückrundenstart ausgetragen wird – und die Eagles im Anschluss an die Partie in Bissendorf gleich fünf Heimspiele in Folge austragen dürfen. Sei’s drum, nach der 3:12-Pleite gegen die Rokets aus Essen wird die vorrangige Aufgabe sein, in der Wedemark-Halle wieder in die Erfolgsspur zu finden.

Was nicht so einfach ist. Denn erstens reisen die Kaarster wieder mit erneut dezimiertem und durch Junioren aufgefüllten Kader an. Und zweitens spielen die Panther in dieser Saison eine beachtliche Rolle, was ihre Auswärtssiege in Lüdenscheid (8:7 nach Penaltyschießen) und vor allem in Essen (8:7) unterstreichen. Ihr letzten heimspiel verloren sie nur knapp mit 6:7 gegen den Crefelder SC, das Hinspiel gewannen die Eagles mit 10:6.