Skaterhockey : Crash Eagles erwarten die Commanders aus Velbert

Christian von Berg (r.) kehrt wieder ins Eagles-Team zurück. Foto: CEK

Kaarst Eigentlich hätte es diese Partie in der laufenden Spielzeit der Skaterhockey-Bundesliga gar nicht gegeben. Denn die Commanders Velbert, die sich am Donnerstag um 16 Uhr in der Stadtparkhalle beim Deutschen Meister Crash Eagles Kaarst vorstellen, waren als Tabellenelfter der vergangenen Saison bereits abgestiegen.

Dann zogen sich die Sauerland Steelbulls aus der Liga zurück, die Commanders nahmen ihren Platz ein und haben jetzt nach zehn Meisterschaftsspielen bereits zwei Punkte mehr auf ihrem Konto (14) als in der gesamten vergangenen Spielzeit. Was vielleicht auch damit zu tun hat, dass sich der ehemalige „Steelbulls-Macher“ Norbert Krause nun in Velbert engagiert und der Kader um diverse Eishockey-Spieler ergänzt wurde.