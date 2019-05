Skaterhockey : In der Kaarster Stadtparkhalle steigt der erste Show-down

Kaarst Skaterhockey-Bundesligist Crash Eagles Kaarst erwartet Rockets Essen zum ewig jungen Duell.

Ein Highlight steht den Crash Eagles aber noch bevor: Das ewig junge Duell mit dem SHC Rockets Essen, das am 1. Mai um 16 Uhr in der Kaarster Stadtparkhalle angepfiffen wird. Fünf Mal kreuzten die beiden Rivalen in der vergangenen Spielzeit die Schläger, drei dieser Duelle gingen an die Eagles. In der Bundesliga-Runde gab es für beide jeweils klare Heimsiege (12:4 in Kaarst, 12:6 in Essen), im DM-Halbfinale triumphierten die Rockets im ersten Spiel in Kaarst mit 14:9, verloren dann aber zu Hause mit 10:12. Und im entscheidenden Match um den Finaleinzug behielten die Eagles mit 13:3 die Oberhand.