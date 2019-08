Leichtathletik : Simone Durry holt DM-Titel im 24-Stunden-Lauf

Neuss Ausdauerathletin Simon Durry hat im Trikot der TG Neuss gleich zwei Medaillen bei den Deutschen Meisterschaften im 24 Stunden-Lauf geholt, die im Rahmen des Bottroper Ultralauf-Festivals ausgetragen wurden.

Auf der beleuchteten, 1,253 Meter langen Runde legte sie genau 191,834 Kilometer zurück, belegte damit unter den 47 Frauen, die das Ziel erreichten, den zweiten Platz im Gesamtklassement und sicherte sich den Titel in der Altersklasse W 40. Und das, obwohl sie nur sechs Tage zuvor an der Dales Way Challenge im englischen Yorkshire teilgenommen und nach 130 Kilometer in 18:30:53 Stunden Platz zwei belegt hatte. „Das war natürlich ein Risiko,“ sagt sie rückblickend, „aber eine Deutsche Meisterschaft ist immer etwas Besonderes.“