Trailrunning Simone Durry läuft mehr als 300 Kilometer durch Lappland

Und so erlebte es Simone Durry: „Alle Teilnehmer wurden mit einem Bus zum Start um 12 Uhr im Nationalpark Lemmenjoki gebracht, von da hatten wir fünf Tage Zeit, um in südwestlicher Richtung ins Ziel in Äkäslompolo zu kommen. Eine besondere Herausforderung war, dass circa 35 Kilometer der Strecke im ersten Abschnitt querfeldein verlief, über Stock und Stein und durch Sümpfe und Flüsse, und man beim Navigieren auf sich selbst gestellt war. Die ersten 210 Kilometer waren nicht markiert und es gab auf der gesamten Strecke nur drei Checkpoints. Die nötige Verpflegung für zwischen den Kontrollpunkten musste man im Rucksack selber mitnehmen. Im letzten Abschnitt hatte ich mit starker Müdigkeit zu kämpfen, zumal man auch keinen Mitläufer hatte. Aber ich konnte mich durchbeißen, bis ich nach 76,5 Stunden glücklich das Ziel erreichte – auf Rang sieben im Gesamteinlauf und als zweite Frau.“ Den Sieg sicherte sich die Finnin Susanna Ylinen in 71:22 Stunden.