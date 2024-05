Leichtathletik Simone Durry läuft im lettischen Gegenverkehr unvergessliches Rennen

Derweil waren die Marathonläufer der TG Neuss in Berlin, Duisburg und Mendig im Einsatz: Beim 41. Rhein-Ruhr-Marathon in Duisburg kam Paul Bückert in 3:10,52 Stunden als 51. (Platz eins in der Alterklasse M65) in die Wertung. Über 21,1 Kilometer belegte Imad Annaji unter 1360 Finishern in 1:11,33 Stunde den vierten Rang. Den „S-25-Lauf“ in Berlin schloss Ingolf Winkler nach 25 Kilometern in 2:12,19 Stunden auf Rang 739 (94. AK M50) ab. Oskar Rueda Puertas kehrte vom 42. Vulkan-Marathon in Mendig/Eifel mit einem zweiten Platz in der Altersklasse M50 zurück. Als Gesamt-24. benötigte er 4:10,47 Stunden.