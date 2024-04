Ultra-Marathon im irischen Galway „The Wall“ in Galway ist gut zu Simone Durry

In Holland beim 43. Rotterdam Marathon war Triathletin Fleur Prop über die 42,195 Kilometer im Einsatz. Sie hatte sich mit mehreren langen Trainingseinheiten auf diesen Run durch die Hafenstadt vorbereitet und ging die ersten zehn Kilometer in 57:01 Minuten an. Bei Halbmarathon lag sie mit 2:00,43 Stunden genau im Plan. Auf der zweiten Hälfte verlor sie indes einige Minuten (22:06,7), konnte aber in guten 4:06,50 Stunden ins Ziel laufen. Damit belegte sie in der Altersklasse W40 den 225. Platz. In Leipzig hatte Ultraläufer Ingolf Winkler bei der 46. Auflage des Stadtmarathon mit einem fiesen Kälteeinbruch im Frühling zu kämpfen: Schnee und Regen bei scharfem Wind und vier Grad. Zum Start hörte wenigstens der Regen auf. Winkler lief die zwei Runden über je 21,1 Kilometer locker und gleichmäßig durch. Er kam als 450. ins Ziel und belegte in der Altersklasse M50 den 39. Rang. Seine Zeit von 4:04,09 Stunden war sogar fünf Minuten schneller als im Vorjahr. Er hofft nun, „dass das Wetter beim nächsten Start, dem S25 in Berlin, besser ist.“