Ultramarathon : Simone Durry holt sich zweiten Rang  bei Ultralauf-DM

Stolze Leistungssteigerung in Bottrop: Simone Durry. Foto: Volker Held

Neuss Bei den Männern hätten die von der TG-Läuferin in 24 Stunden zurückgelegten 216,502 Kilometer den herausragenden fünften Platz bedeutet.

Es geht immer noch ein bisschen besser für Simone Durry: Gegenüber ihrem vierten Platz im März im niederländischen Sittard vermochte sich die Extremathletin der TG Neuss beim Ultralauf-Festival in Bottrop um 22,4 Kilometer zu steigern. In 24 Stunden kam sie auf 216,502 Kilometer, war damit zweitschnellste Frau und Erste in der Altersklasse W45. Da die Veranstaltung zudem als Deutsche Meisterschaft gewertet wurde, gelten diese Platzierungen nun auch für die nationale Rangliste. Bei den Männer hätte Simone Durry den starken fünften Rang belegt.