Basketball : Simon Bennett wechselt zu den LippeBaskets Werne

Grevenbroich Der ehemalige Scharfschütze der Elephants läuft zukünftig in der 2. Regionalliga auf.

Der in der vergangenen Saison für den Basketball-Regionalligisten NEW’ Elephants zunächst als Trainer und dann wieder als Spieler tätige Simon Bennett geht in der kommenden Spielzeit für die LippeBaskets Werne in der 2. Regionalliga auf Korbjagd. Der 34-Jährige hat seinen Lebensmittelpunkt aus beruflichen Gründen nach Dortmund verlegt. Dort läuft auch seine Freundin Jennifer Lauber für die Handballerinnen des TuS Westfalia Kamen auf. Sein zukünftiger Trainer Christoph Henke hatte bereits im Februar auf NGZ-Online von der bevorstehenden Veränderung gelesen und daraufhin Kontakt zu dem in Neuseeland geborenen Scharfschützen aufgenommen.