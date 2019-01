Leichtathletik : Tedros und Görtz die letzten Sieger 2018

Habtom Tedros (3.v.l.) war der Schnellste beim Neusser Silvesterlauf , Joshua Nisius (ganz links) wurde Dritter. Zwischen den beiden: Organisator Simon Kohler, der selbst mitlief. NGZ-Foto: -woi Foto: Woitschuetzke,Andreas (woi)

Uedesheim 756 Läuferinnen und Läufer erreichten beim Neusser Silvesterlauf das Ziel auf dem Rheindeich.

Im Sport sind die knappsten Siege die ergreifenden. Das weiß Beate Görtz. Die Kölnerin war beim Neusser Silvesterlauf mit 41:52 Minuten die schnellste Frau über die zehn Kilometer. Die Triathletin vom ASV Köln siegte mit einer Sekunde Vorsprung auf Erin James (41:53 Minuten).

Auf der Strecke hatte sie – genauso wie die vielen Zuschauer am Streckenrand – von dem knappen Duell nichts mitkommen. Görtz startete aus der ersten Reihe, James mitten im Feld und lief erst zwölf Sekunden nach dem Startschuss über die Startlinie. So lief die zweifache Ironman-Weltmeisterin der Amateure stets vor James. Ein unsichtbares Duell. „Da hatte ich aber Glück“, war die 49-Jährige überrascht, als sie die Ergebnisliste vor der Siegerehrung sah. Hinter den beiden lief die Australierin Jana Nikay auf Rang drei (43:41). Sie verwies Christina Zwick (Norbert-Gymnasium Knechtsteden/44:27) und die Triathletin Nicole Klein (TSV Bayer Dormagen/44:47) auf Platz vier und fünf.

Bei den Männern gab es ein sichtbares Duell. Anders als bei den Frauen machten drei Läufer aus dem Rhein-Kreis die Podestplätze unter sich aus. Lokalmatador Habton Tedros stand als Favorit an der Startlinie auf dem Deich. Der 21-Jährige hat über 10.000 Meter eine Bestzeit von 31:55,77 (aufgestellt 2017). An die Zeit kam er beim Neusser Silvesterlauf nicht ran. Mit einer leichten Erkältung in den Knochen ging der Läufer der TG Neuss das Rennen kontrolliert an, lief an der Spitze zusammen mit Hagen Bierlich und Josuah Nisius (beide Norbert-Gymnasium Knechtsteden).

Nach etwas mehr als vier Kilometern versuchte Tedros, sich abzusetzen. Das gelang – zunächst. Bis Kilometer neun führte der Neusser. Doch auf dem Deich wenige hundert Meter vor dem Ziel klebte ihm plötzlich Hagen Bierlich an den Fersen. Mit einem Schlussspurt rettete Tedros seinen Sieg in 33:21 Minuten. Der 24-jährige Bierlich, der 2013 sein Abitur am NGK machte und als Triathlet für den SC Pulheim startet (33:27 Minuten), konnte nicht gegenhalten. Josuah Nisius wurde Dritter (33:34 Minuten).



Genauso zufrieden wie die Aktiven war Veranstalter Simon Kohler. Insgesamt 950 Läuferinnen und Läufer hatten für die siebte Auflage des Neusser Silvesterlaufs gemeldet; 756 liefen ins Ziel. Kohler freute sich über die Resonanz und vor allem über die Unterstützung der Uedesheimer. Sie sorgten am Streckenrand mit Stimmungsnestern für Motivation, zum Beispiel vor Gut Neuwahlscheidt.

Simon Kohler schaffte es sogar, bei seinem eigenen Lauf selbst die Laufschuhe zu schnüren, sein insgesamt dreißigstes Rennen 2018. „Kann man mal machen, so direkt vor der Haustür“, sagte der Uedesheimer mit einem Schmunzeln. Als Veranstalter gönnt er sich nach dem Silvesterlauf nur eine kurze Pause: Mit dem Neusser Osterlauf steht am 20. April 2019 die nächste seiner Laufveranstaltungen an. Bei der Premiere 2018 waren rund 600 Teilnehmer über zehn Kilometer und Halbmarathon auf der Strecke im Neusser Rheinpark. „Das sollen mehr werden“, wünscht sich Kohler.

Er dürfte am 20. April viele Gesichter vom Silvesterlauf wiedersehen. Die Aktiven waren wie schon in den Vorjahren von Organisation und Strecke des Silvesterlaufs begeistert.